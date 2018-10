Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Einbrecher scheitern

Bocholt - Einbrecher scheitern

Bocholt - Am Donnerstagabend versuchten Einbrecher gegen 20.45 Uhr die Eingangstür eines Getränkemarktes (Industriestraße) aufzubrechen. Dies misslang ebenso wie der Versuch, die Glastür mit einem Gullideckel einzuwerfen. Der oder die Täter verursachten einen Sachschaden in einer Höhe von ca. 2.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

