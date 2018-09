Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Einbrecher scheitert

Bocholt - Einbrecher scheitert

Bocholt - In der Zeit von Donnerstag bis Samstag (15.00 Uhr) brach ein noch unbekannter Einbrecher ein Kellerfenster eines Mehrfamilienhauses an der Schmeddinghoffstraße auf und gelangte über den Keller in den Hausflur. Dort versuchte er vergeblich, eine Wohnungstür aufzuhebeln.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

