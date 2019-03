Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Einbrecher stehlen Geld

Bocholt - Einbrecher stehlen Geld

Bocholt - Ein Portemonnaie und Bargeld haben Unbekannte am Samstag bei einem Einbruch in Bocholt erbeutet. Sie waren vermutlich durch ein auf Kipp stehendes Fenster in Wohnräume eines Hauses an der Lübecker Straße gelangt. Die Tat ereignete sich zwischen 05.30 Uhr und 13.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

