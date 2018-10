Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Einbrecher stehlen Metall

Bocholt - Einbrecher stehlen Metall

Bocholt - Edelstahl haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch bei einem Einbruch in Bocholt erbeutet. Die Täter waren in einen Betrieb an der Straße Am Ries eingedrungen und hatten dort Lagerräume aufgebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

