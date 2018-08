Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Einbruch in Bäckereifiliale

Bocholt - Einbruch in Bäckereifiliale

Bocholt - In der Nacht zum Samstag drangen Einbrecher in eine Bäckereifiliale am Platanenweg ein und entwendete die Trinkgeldkasse. Der angerichtete Sachschaden ist mit ca. 500 Euro um ein Vielfaches höher als der Wert der Diebesbeute. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Frank Rentmeister Telefon: 02861-900-2200 http://www.polizei.nrw.de/borken/