Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Einbruch in Garage

Bocholt - Einbruch in Garage

Bocholt - Am Sonntagmorgen hatte ein noch unbekannter Täter das Tor einer Garage an der Gasthausstraße aufgehebelt. Der Täter war auf noch unbekannte Weise in ein dort abgestelltes Fahrzeug eingedrungen und hatte hieraus zwei Werkzeugkoffer an sich genommen. Zwei Zeugen konnten den Mann beim Verlassen der Garage gegen 5 Uhr beobachtet. Sie beschrieben diesen wie folgt: ca. 175 cm groß; Anfang/ Mitte 20 Jahre; -sportlich, schlanke Figur; dunkles, lockiges Haar; Bekleidung; schwarzer Kapuzenpulli Hinweise bitte an die Kripo Bocholt (02871-2990).

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Danièl Maltese Telefon: 02861-9002222 http://www.polizei.nrw.de/borken/