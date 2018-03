Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Einbruch in Gaststätte

Bocholt - Einbruch in Gaststätte

Bocholt - (fr) Am Sonntag drangen Einbrecher zwischen 03.00 Uhr und 12.30 Uhr in eine Gaststätte an der Münsterstraße (zwischen Kochenheimstraße und Heutingsweg) ein. In der Gaststätte wurde ein Spielautomat aufgebrochen und zudem Bargeld aus der Kasse im Tresenbereich gestohlen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

