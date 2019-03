Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Einbruch in Geschäft auf ...

Bocholt - Einbruch in Geschäft auf der Nobelstraße

Bocholt - In der Nacht zum Samstag hebelten Einbrecher die Eingangstür eines Geschäftes an der Nobelstraße auf. Der oder die Täter entwendeten Bargeld und Geldkassetten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

