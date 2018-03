Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Einbruch in Kindergarten

Bocholt - Einbruch in Kindergarten

Bocholt - (fr) In der Nacht zum Donnerstag hebelten Einbrecher ein Fenster eines Kindergartens an der Prinz-Heinrich-Straße auf und drangen in das Gebäude ein. Entwendet wurde Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

