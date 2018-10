Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Einbruch in Vereinsheim

Bocholt - Einbruch in Vereinsheim

Bocholt - In der Nacht zu Montag drangen Unbekannte in ein Vereinsheim an der Straße "In den Hagensweiden" in Bocholt ein. Hierzu hatten sie in der Zeit zwischen Sonntag, 15 Uhr und Montagmorgen 04.40 Uhr ein Fenster aufgehebelt.

Im Innern durchsuchten sie sämtliche Räume nach Diebesgut. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme war noch nicht bekannt, ob die Täter etwa entwendet hatten.

Hinweise bitte an die Kripo Bocholt (02871-2990).

