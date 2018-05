Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Einbruch in Wohnung

Bocholt - Einbruch in Wohnung

Bocholt - Am Freitag kam es zwischen 06.30 Uhr und 17.50 Uhr zu auf der Hochfeldstraße zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Entwendet wurde Bargeld. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

