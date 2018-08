Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Erfolgloser Ladendieb ...

Bocholt - Erfolgloser Ladendieb hatte es auf Bohrmaschinen abgesehen

Bocholt - Zwei Versuche - zweimal aufgefallen: Ein 34-jähriger Bocholter wollte am Samstag gegen 12.00 Uhr zunächst in einem Baumarkt an der Werkstraße zwei Akkuschraubersets entwenden. Er fiel einem Mitarbeiter nicht nur wegen seines auffälligen Verhaltens auf, sondern auch weil ihm im Kassenbereich Gegenstände herunterfielen, die er unter seiner Jacke versteckt hatte. Der Täter flüchtete, konnte aber durch den Mitarbeiter eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Gegen 13.00 Uhr versuchte der 34-Jährige sein Glück in einem Baumarkt an der Werther Straße, in dem er wegen eines vergangenen Diebstahls ein Hausverbot hat. Er ging gezielt zum Regal mit den Bohrmaschinen, versteckte eine unter seiner Jacke und wollte das Geschäft verlassen, ohne die Ware bezahlt zu haben. Mitarbeiter hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die Beamten nahmen den Mann, der die Taten zur Finanzierung seiner Drogensucht beging, zur Verhinderung weiterer Taten für die nächsten Stunden in Gewahrsam.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Frank Rentmeister Telefon: 02861-900-2200 http://www.polizei.nrw.de/borken/