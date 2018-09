Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Fahrradfahrer und ...

Bocholt - Fahrradfahrer und Fußgängerin stoßen zusammen

Bocholt - Zwei leicht Verletzte und ein Sachschaden in einer Höhe von 400 Euro - so lautet die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 18.00 Uhr an der Langenbergstraße in Bocholt ereignet hat. Ein elfjähriges Mädchen wollte die Straße als Fußgängerin in Richtung Liebfrauenplatz überqueren. Eine unbekannte Autofahrerin hatte angehalten, das Kind war daraufhin losgelaufen. In diesem Moment wurde sie vom Fahrrad eines 40-jährgen Bocholters erfasst, der die Langebergstraße in Richtung Nobelstraße befuhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Thorsten Ohm http://www.polizei.nrw.de/borken/