Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Fahrzeugteile von ...

Bocholt - Fahrzeugteile von Firmengelände entwendet

Bocholt - In der Zeit von Mittwoch, 18.00 Uhr, bis Donnerstag 07.00 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter mehrere Fahrzeugteile eines weißen Fiat Dublos an der Straße "Am Busskolk" in Bocholt. Vermutlich verschafften sich die Täter Zugang zu dem Firmengelände, indem sie den Zaun beschädigten. Anschließend schlugen sie auf dem Gelände die hintere rechte Scheibe eines Pkws ein. Die Täter entwendeten mehrere Fahrzeugteile, unter anderem die Motorhaube, die Heckklappe, beide Vordertüren und die vorderen Sitze. Der Gesamtschaden wird auf circa 1.700 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen: Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

