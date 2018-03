Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Gestohlenes Fahrrad ...

Bocholt - Gestohlenes Fahrrad wieder entdeckt

Bocholt - (fr) Am vergangenen Samstag (17.03.18) wurde einem 45-jährigen Bocholter das Fahrrad entwendet. Am Donnerstagmorgen entdeckte der Geschädigte sein Fahrrad am Bocholter Bahnhof und konnte auch denjenigen ausfindig machen, der es dort abgestellt hatte. Es handelt sich um einen 15-jährigen Bocholter, der zunächst angab, es würde sich um sein Fahrrad handeln. Letztlich gab er an, das Fahrrad gefunden zu haben.

Der 45-Jährige konnte eindeutig nachweisen, dass er der Eigentümer des Fahrrades ist, sodass ihm dieses übergeben wurde.

Der Jugendliche wurde in die Obhut seiner Mutter übergeben.

