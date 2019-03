Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Handydieb verfolgt

Bocholt - Handydieb verfolgt

Bocholt - Ein Unbekannter hat am Samstagabend in Bocholt einer 15-Jährigen das Handy entrissen. Wie die Jugendliche aus Rees angab, spielte sich das Geschehen gegen 22.15 Uhr auf der Rosendale-Promenade ab, als sie gerade telefonierte. Der Täter flüchtete mit dem Handy, die 15-Jährige rannte ihm bis zur Brücke Schleusenwall/Schanze hinterher. Sie entriss ihm nach einem Tritt die Beute und lief davon. Der Unbekannte war circa 1,75 bis 1,85 Meter groß, hatte einen langen Bart und trug dunkle Kleidung, unter anderem einen Kapuzenpullover. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

