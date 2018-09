Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Küchenbrand in Wohnhaus

Bocholt - Küchenbrand in Wohnhaus

Bocholt - Am Samstag wurde die Polizei gegen 13.00 Uhr durch die Feuerwehr über einen Küchenbrand in einem Wohnhaus an der Weimarer Straße informiert. Die Familie hatte das Haus gegen 10.50 Uhr verlassen. In den nachfolgenden zwei Stunden kam es zu dem Brand, der einen Schaden in einer Höhe von ca. 80.000 Euro verursachte. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Frank Rentmeister Telefon: 02861-900-2200 http://www.polizei.nrw.de/borken/