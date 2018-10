Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Lkw stoßen mit Spiegeln ...

Bocholt - Lkw stoßen mit Spiegeln zusammen

Bocholt - Mit ihren Außenspiegeln touchierten sich am Donnerstag in Bocholt. Ein 24-jähriger Bocholter befuhr die Sporker Ringstraße in südliche Richtung, als ihm ein anderer Lkw entgegenkam. Dieser sei so weit links gefahren, dass sich die Außenspiegel berührt hätten. Dabei entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro. Der unbekannte Fahrer des anderen Lkw setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Bei seinem Fahrzeug soll es sich um eine graue Zugmaschine mit niederländischen Kennzeichen und grünem Auflieger gehandelt haben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

