Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Motorradfahrer schwer ...

Bocholt - Schwere Verletzungen hat ein 37 Jahre alter Motorradfahrer am Dienstag bei einem Unfall in Bocholt erlitten. Er befuhr gegen 12.20 Uhr die Werther Straße und wollte nach rechts auf die Deichstraße abbiegen. Vor ihm hatte ein Fahrzeug auf der Abbiegespur angehalten. Der Bocholter konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, fuhr mit seinem Motorrad auf den stehenden Wagen auf und stürzte. Der 37-Jährige wurde von einem Notarzt medizinisch versorgt und anschließend von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der beteiligte vorausfahrende Wagen hatte sich unmittelbar nach dem Aufprall entfernt. Die Polizei konnte durch Zeugenangaben schließlich eine 57 Jahre alte Bocholterin als Fahrerin ermitteln. Sie gab an, von dem Unfall nichts bemerkt zu haben.

