Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Motorradfahrerin bei ...

Bocholt - Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bocholt - Die Bocholter Polizei wurde heute morgen, um 10:20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gerufen. Eine 49-jährige Pkw- Fahrerin aus Bocholt fuhr über die Liedener Ringstraße und bog im weiteren Verlauf nach links in die Straße "Liedener Höfgraben" ab. Zur gleichen Zeit kam ihr eine 51-jährige Motorradfahrerin auf der Liedener Ringstraße entgegen. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde die Kradfahrerin schwerst verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik gebracht. Die Autofahrerin verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Auch sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Bereich der Unfallstelle wurde für ca. 2 Stunden teilweise gesperrt.

