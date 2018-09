Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt-Mussum - Anhänger entwendet

Bocholt-Mussum - Anhänger entwendet

Bocholt-Mussum - (mh) In der Zeit von Samstag bis Mittwochmorgen entwendeten bisher unbekannte Täter einen silbergrauen Anhänger der Marke Edwards im Wert von 2.150 Euro. Die Täter entwendeten den mit einem Schloss gesicherte Anhänger mit dem Kennzeichen BOH-MP 147 von einem Firmengelände an der Straße "Am Gut Barking".

Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

