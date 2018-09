Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Nach Ausweichmanöver von ...

Bocholt - Nach Ausweichmanöver von der Fahrbahn abgekommen

Bocholt - Bocholt - Nach Ausweichmanöver von der Fahrbahn abgekommen Ein Sachschaden in einer Höhe von rund 20.000 Euro und eine leichtverletzte Autofahrerin - so lautet die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 22.30 Uhr in Bocholt ereignet hat: Eine 34-jährige Autofahrerin aus Bocholt war auf der Dinxperloer Straße in Fahrtrichtung Bocholt unterwegs, als sie einem kleinen Tier ausweichen wollte und dabei die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Er kam rechts von der Fahrbahn ab, drehte sich um die eigene Längsachse und landete im Graben. Ein Rettungswagen brachte die 34-Jährige in ein Krankenhaus.

Gerade in der bevorstehenden Herbstzeit kann es vermehrt zu Tieren auf der Fahrbahn kommen. Die Polizei rät deshalb: Rechnen Sie außerhalb geschlossener Ortschaften immer mit Wildtieren! Fahren Sie vorsichtig und seien Sie jederzeit bremsbereit. Wählen Sie ihre Geschwindigkeit so, dass Sie auch in Kurven jederzeit bremsen können, ohne dabei die Kontrolle über Ihr Fahrzeug zu verlieren. Abblenden und bremsen bei Wildwechsel! Kontrolliert abbremsen und gegebenenfalls hupen, wenn Wild auf der Straße steht. Achten Sie dabei auf den nachfolgenden Verkehr. Halten Sie notfalls an. Ein Wildtier ist in seinem Verhalten unberechenbar. Es kann flüchten, plötzlich stehen bleiben und auch umdrehen und zurückkommen. Es gilt: Besser kontrolliert zusammenstoßen, als unkontrolliert ausweichen! Riskante Ausweichmanöver gefährden den Gegenverkehr und Sie selbst. Kommt es zu einem Unfall, ist die Unfallstelle abzusichern und die Polizei zu verständigen!

