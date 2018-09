Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Nach nächtlichem Unfall ...

Bocholt - Nach nächtlichem Unfall heimgefahren

Bocholt - Einen Sachschaden von circa 1.300 Euro hat eine Autofahrerin in der Nacht zum Sonntag in Bocholt hinterlassen. Die 62-jährige Bocholterin hatte gegen 01.05 Uhr mit ihrem Wagen beim Rangieren auf der Breslauer Straße ein abgestelltes Fahrzeug beschädigt und sich danach vom Unfallort entfernt, ohne ihren Pflichten nachgekommen zu sein. Die herbeigerufenen Polizeibeamten konnten die Fahrerin durch die Angaben von Zeugen schnell ermitteln und suchten sie auf. Sie erklärte, sie habe sich mit Rücksicht auf die Nachtruhe erst am Folgetag bei den Betroffenen melden wollen. Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 http://www.polizei.nrw.de/borken/