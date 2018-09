Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Nachtrag zum schweren ...

Bocholt - Nachtrag zum schweren Verkehrsunfall auf der Dinxperloer Straße

Bocholt - (mh) Am Sonntagmorgen versuchte gegen 09:35 Uhr eine 57-jährige Autofahrerin aus Oeding mit ihrem Pkw auf der Dinxperloerstraße in Höhe Fischerweg anzufahren und zu wenden. Sie hatte zuvor auf einer Parkfläche am rechten Fahrbahnrand in Richtung Holtwick gestanden. Beim Wenden übersah sie den stadtauswärtsfahrenden 21-jährigen Autofahrer aus Lichtenvoorde (NL). Nach dem Zusammenstoß schleuderte der Pkw der Oedingerin gegen einen Baum. Das Fahrzeug des Niederländers kam nach links von der Straße ab und durchbrach einen Grundstückzaun. Bei dem Unfall verletzten sich die 57-Jährige schwer und der 21-Jährige sowie seine beiden 19-jährigen Mitfahrer (beide Lichtenvoorde) leicht. Rettungskräfte brachten die Verletzten mit Rettungswagen in das Bocholter Krankenhaus. Es entstanden Sachschäden in einer Höhe von etwa 13.000 Euro.

