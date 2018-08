Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Nächtlicher Fahrzeugbrand

Bocholt - Nächtlicher Fahrzeugbrand

Bocholt - Zum Raub der Flammen wurden in der Nacht zum Mittwoch zwei Pkw in Bocholt. Zeugen beobachteten gegen 01.15 Uhr, dass auf einem Parkplatz am Schleusenwall zwei Autos brannten. Kräfte der Bocholter Feuerwehr löschten die Fahrzeuge. Die Brandursache ist noch nicht geklärt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge erscheint Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Der Brand zerstörte beide betroffenen Fahrzeuge vollständig; der entstandene Sachschaden liegt bei circa 25.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

