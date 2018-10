Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Polizei sucht Unfallfahrer

Bocholt - Polizei sucht Unfallfahrer

Bocholt - Leicht verletzt wurde am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall gegen 13.15 Uhr ein 11-jähriger Radfahrer (Bocholt) auf der Rheder Straße.

Der Junge hatte die Rheder Straße in Fahrtrichtung Viktoriastraße befahren, als in etwa in Höhe der Hausnummer 19 ein schwarzes Auto rückwärts aus einer Parklücke ausparkte und es zum Zusammenstoß kam. Der Junge wurde leicht verletzt. Der männliche Unfallfahrer kümmerte sich um den 11-Jährigen und notierte sich dessen Namen und Anschrift. Nachdem alles geklärt zu sein schien, setzte der Mann sein Fahrt fort.

Der Junge hatte jedoch keine Kontaktdaten des Mannes, sodass die Eltern diesen nicht über die Verletzung ihres Sohnes in Kenntnis setzten und eine Schadenregulierung in Gang bringen konnten.

Der Unfallfahrer oder Zeugen des Unfalls werden daher gebeten, sich zur Aufklärung des Sachverhaltes beim zuständigen Verkehrskommissariat in Bocholt unter der Rufnummer 02871 2990 zu melden.

