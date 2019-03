Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Polizisten angegriffen

Bocholt - Polizisten angegriffen

Bocholt - Polizeibeamte angegriffen hat eine Gruppe am Samstag auf der Moselstraße in Bocholt. Vorangegangen war ein Streitgeschehen unter Jugendlichen, das sich gegen 18.45 Uhr dort entwickelt hatte. Als die Beamten eintrafen und den Sachverhalt klären wollten, wurden sie von mehreren Beteiligten verbal und körperlich attackiert. Den Polizisten gelang es, die Angreifer abzuwehren. Vier Beteiligte im Alter zwischen 13 und 40 Jahren aus Bocholt kamen in polizeiliches Gewahrsam.

