Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Radfahrer leicht verletzt

Bocholt - Radfahrer leicht verletzt

Bocholt - Leichte Verletzungen hat ein 16-jähriger Radfahrer am Freitag bei einem Unfall in Bocholt erlitten. Er war gegen 17.40 Uhr in östlicher Richtung auf dem Radweg an der Münsterstraße unterwegs, als ein entgegenkommender 54-jähriger Autofahrer aus Rhede nach links in den Osteresch einbiegen wollte. Er erfasste den Bocholter; ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 2.000 Euro.

