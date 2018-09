Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Radfahrerin erfasst

Bocholt - Radfahrerin erfasst

Bocholt - Leichte Verletzungen hat eine 45 Jahre alte Pedelec-Fahrerin am Samstag bei einem Unfall in Bocholt erlitten. Sie befuhr gegen 11.30 Uhr den Radweg an der Dingdener Straße in Richtung Bocholt, als eine 54-jährige Autofahrerin aus Hamminkeln sie erfasste. Diese hatte die Radfahrerin übersehen, als sie aus der Einmündung Döringer Feld kam.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 http://www.polizei.nrw.de/borken/