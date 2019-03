Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Raubüberfall auf ...

Bocholt - Raubüberfall auf Getränkemarkt

Bocholt - Einen Getränkemarkt haben zwei Unbekannte am Freitagabend in Bocholt überfallen. Die mit Sturmhauben maskierten Männer betraten gegen 18.40 Uhr das Geschäft an der Werther Straße. Sie bedrohten die anwesenden Mitarbeiter mit Schusswaffen und zwangen sie zur Herausgabe von Bargeld. Danach flüchteten die Unbekannten zu Fuß in südliche Richtung. Die Beute führten sie in einer schwarzen Sporttasche mit sich. Beschreibung: Beider Täter waren circa 20 Jahre alt, einer etwa 1,60 Meter groß, der zweite circa 1,75 Meter, beide komplett schwarz gekleidet und akzentfrei deutsch sprechend. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

