Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Rückwärts gefahren und ...

Bocholt - Rückwärts gefahren und Autofahrerin übersehen

Bocholt - Mit einem Sprung in ihren Wagen gerade noch in Sicherheit bringen konnte sich am Donnerstag eine 69-Jährige in Bocholt-Lowick: Sie hatte gegen 16.00 Uhr neben der geöffneten Fahrertür ihres Wagens an der Thonhausenstraße gestanden. In diesem Moment setzte eine unbekannte Autofahrerin (ca. 65 bis 70 Jahre alt) mit ihrem Pkw aus einem gegenüberliegenden Kundenparkplatz rückwärts heraus und übersah dabei die Bocholterin und stieß mit dem Heck gegen die offene Autotür. Danach entfernte sich der Wagen, vermutlich ein schwarzer Audi mit Borkener Kennzeichen, in Richtung Werther Straße. Die Polizei bittet die unbekannte Fahrerin sowie weitere Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden: Tel. (02871) 2990.

