Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Ruhestörer landeten in ...

Bocholt - Ruhestörer landeten in Polizeizelle

Bocholt - In der Nacht zum Dienstag randalierten ein 34-Jähriger und eine 22-Jährige in ihrer Mehrfamilienhauswohnung im Bezirk Hochfeld derart laut, dass die Nachtruhe erheblich gestört wurde. Die beiden polizeibekannten und offenbar unter Drogeneinfluss stehenden Personen wurde mehrfach durch Polizeibeamte zur Ruhe ermahnt. Obwohl ihnen auch die Ingewahrsamnahme angedroht wurde, gaben sie keine Ruhe. Den Rest der Nacht verbrachten beide in einer Polizeizelle. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle

Telefon: 02861-900-2222 http://www.polizei.nrw.de/borken/