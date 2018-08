Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Ruhestörung konsequent ...

Bocholt - Ruhestörung konsequent beendet

Bocholt - In der Nacht zum Dienstag randalierte ein 23-jähriger Bocholter in seiner Wohnung in der Friedhofssiedlung. Er störte die Nachtruhe in dem Mehrfamilienhaus erheblich. Da er den Anweisungen der Beamten keine Folge leistete und weiterhin keine Ruhe gab, setzten die Polizisten dem Ganzen ein Ende.

Den Rest der Nacht verbrachte der Mann in einer Polizeizelle. Zudem erwartet ihn nun ein Bußgeldverfahren.

