Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Schmierfinken an Schule ...

Bocholt - Schmierfinken an Schule unterwegs

Bocholt - Am Wochenende beschmierten noch Unbekannte Wände einer Schule an der Münsterstraße. In der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Sonntag, 08 Uhr waren die Täter auf das Gelände der Schule gelangt und hatten dort mehrere Wände mit Farbe besprüht.

Die Reinigungskosten werden auf 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Kripo Bocholt (02871-2990).

