Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Unfallfahrer flüchtet

Bocholt - Unfallfahrer flüchtet

Bocholt - Ein unbekannter Fahrer hat in Bocholt in der Nacht zum Mittwoch einen Schaden von circa 3.000 Euro angerichtet. Er prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen blauen VW, der in Fahrtrichtung Münsterstraße an der Straße "Im Osteresch" abgestellt war. Der Unfall muss sich im Zeitraum zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 09.00 Uhr, ereignet haben. Der Verursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt, Tel. (02871) 2990.

