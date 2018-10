Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Unfallflucht an der ...

Bocholt - Unfallflucht an der St.-Bernhard-Kirche

Bocholt - Letzten Freitag, zwischen 12.25 und 12.45 Uhr hatte ein unbekannter Fahrzeugführer auf der De Roos-Straße in Bocholt-Lowick ein geparktes Auto angefahren und war anschließend von der Unfallstelle geflohen. Der verursachte Schaden im Bereich des vorderen linken Kotflügels an einem schwarzen VW Touran wurde auf über 2.000 Euro geschätzt. Der Wagen hatte in unmittelbarer Nähe zur St.-Bernhard-Kirche gestanden. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat Bocholt unter der Rufnummer 02871 2990.

