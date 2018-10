Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Unfallflucht an der ...

Bocholt - Unfallflucht an der Niersstraße

Bocholt - Am Mittwoch in der Zeit zwischen 16 und 19 Uhr hatte ein noch unbekannter Fahrzeugführer ein auf der Niersstraße in Höhe der Hausnummer 21 geparktes, schwarzes Auto (Marke: KIA) beschädigt. Anschließend war er von der Unfallstelle weggefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Schaden im Bereich des linken hinteren Stoßfängers sowie an der Heckklappe wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat Bocholt unter der Rufnummer 02871 2990.

