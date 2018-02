Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Unfallflucht auf der ...

Bocholt - Unfallflucht auf der Terhoffsteddestraße

Bocholt - (dm) Ein noch unbekannter Fahrzeugführer hat am Samstag, in der Zeit von 17.45 Uhr bis 20.00 Uhr, auf der Terhoffsteddestraße in Höhe der Hausnummer 6 einen grauen Ford angefahren und beschädigt. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der Ford wurde hinten rechts am Kotflügel beschädigt. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Wer Angaben zu diesem Unfall machen kann, den bittet die Polizei, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat in Bocholt unter der Rufnummer 02871-2990 zu melden.

