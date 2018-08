Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Unfallflucht auf der ...

Bocholt - Unfallflucht auf der Böggeringstraße

Bocholt - Am Sonntag befuhr ein 20-jähriger Autofahrer aus Bocholt gegen 19.10 Uhr die Böggeringstraße. Nach Angaben des 20-Jährigen sei ihm im Bereich einer Fahrbahnverengung ein silberfarbener Kleinwagen entgegengekommen. Dessen Fahrer habe ihm durch Abbremsen den Vorrang an der Engstelle angedeutet, so dass er weitergefahren sei. Da dann aber auch der Fahrer ("ein älterer Herr") des Kleinwagens weitergefahren sei, habe er nach rechts ausweichen müssen und sei gegen den Bordstein geprallt. Der Fahrer des Kleinwagens habe seine Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt. Am Pkw des 20-Jährigen war ein Schaden in einer Höhe von ca. 2.500 Euro entstanden.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871-2990).

