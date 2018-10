Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Versuchter Einbruch in ...

Bocholt - Versuchter Einbruch in Spielhalle

Bocholt - In der Nacht zum Mittwoch kam es zwischen 01.40 Uhr und 02.25 Uhr auf der Dingdener Straße zu einem versuchten Einbruch in eine Spielhalle. Der oder die Täter gelangten zwar nicht in das Gebäude, hatten aber einen Sachschaden in einer Höhe von ca. 1.000 Euro angerichtet. Kurz darauf überprüften Polizeibeamte in der Nähe des Tatortes einen mit zwei Personen besetzten Pkw. Die beiden Bocholter im Alter von 31 und 53 Jahren sind einschlägig vorbestraft und im Pkw wurde Einbruchswerkzeug gefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Frank Rentmeister Telefon: 02861-900-2200 http://www.polizei.nrw.de/borken/