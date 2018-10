Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Versuchter Schul-Einbruch

Bocholt - Versuchter Schul-Einbruch

Bocholt - Gescheitert sind Unbekannte bei dem Versuch, in der Nacht zum Donnerstag in eine Schule an der Breslauer Straße in Bocholt einzudringen. Sie hatten sich zwischen Mittwoch, 17.00 Uhr, und Donnerstag, 07.45 Uhr, an einem Nebeneingang und an Fenstern des Gebäudes zu schaffen gemacht. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 http://www.polizei.nrw.de/borken/