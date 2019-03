Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Vier Kellertüren aufgehebelt

Bocholt - Vier Kellertüren aufgehebelt

Bocholt - Auf Kellerräume hatten es Einbrecher in der Nacht zum Freitag in Bocholt abgesehen. Die Täter hebelten insgesamt vier Kellertüren in einem Wohngebäude an der Hochfeldstraße auf. Art und Umfang des möglichen Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

