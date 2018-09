Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Völlig stoned

Bocholt - Völlig stoned

Bocholt - Am Montagabend bemerkten Anwohner der Viktoriastraße gegen 20:55 Uhr eine fremde Person im Garten und hielten diese bis zum Eintreffen der verständigten Polizei fest. Die eingesetzten Beamten stellten die Personalien des augenscheinlich deutlich unter Drogeneinfluss stehenden 33-jährigen Mannes aus Rees fest. Er gab an, dass er die Fußball-WM schauen und sich nach den Ergebnissen informieren wollte. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten eine Substanz sicher, bei der es sich vermutlich um Betäubungsmittel handelt. Einen von dem 33-Jährigen freiwillig abgegebenen Drogen-Urintest konnten die Beamten nicht auswerten, da der offenbar durstige Mann, noch ehe die Beamten eingreifen konnten, den gefüllten Becher für ein Getränk hielt und diesen in einem Zug leerte. Daraufhin wurde ein Drogen-Speicheltest durchgeführt, der positiv auf Betäubungsmittel reagierte. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und sprachen einen Platzverweis aus.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Markus Hüls Telefon: 02861-900-2203 http://www.polizei.nrw.de/borken/