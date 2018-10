Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Werkzeug gestohlen

Bocholt - Werkzeug gestohlen

Bocholt - Akkubohrer und Akku-Flex-Geräte haben Unbekannte bei einem Einbruch in Bocholt erbeutet. Sie hatten zwischen Dienstag, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 06.50 Uhr, ein Schloss aufgebrochen und sich so Zugang zu einem Baucontainer an der Breslauer Straße verschafft. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

