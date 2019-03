Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Werkzeugmaschine gestohlen

Bocholt - Werkzeugmaschine gestohlen

Bocholt - Einen sogenannten Akkurotationslaser hat ein Unbekannter in der Nacht zum Mittwoch in Bocholt entwendet, Das Gerät befand sich in einem Baucontainer am Ostwall. Um an ihre Beute zu gelangen, hatten die Täter ein Vorhängeschloss geknackt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

