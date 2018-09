Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Wohnungsbrand in Bocholt

Bocholt - Wohnungsbrand in Bocholt

Bocholt - Am Donnerstag, gegen 14:25 Uhr, kam es in Bocholt auf der Straße "Engelmeer" in einem Wohnhaus zu einem Brand. Nach ersten Erkenntnissen hatte die 49-jährige Hausbewohnerin einen Topf mit Fett auf dem Herd erhitzt und diesen für eine kurze Zeit vergessen. Als sie ihren Fehler bemerkte und zurückkehrte, brannte es bereits. Eine Nachbarin (52) und ein Nachbarn (55) versuchten, das Feuer zu löschen. Die Feuerwehr löschte den Brand schließlich. Rettungskräfte brachten sowohl die 49-Jährige, als auch die beiden Nachbarn vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Den Brandschaden schätzte die Polizei auf etwa 30.000 Euro.

