Kreispolizeibehörde Borken / Bocholt - Zusammenstoß beim Einbiegen

Bocholt - Zusammenstoß beim Einbiegen

Bocholt - Ein Schaden in Höhe von circa 7.000 Euro stellt die Folge einer Kollision dar, zu der es am Freitag auf der Werther Straße in Bocholt gekommen ist. Eine 63-jährige Bocholterin wollte gegen 12.45 Uhr von der Lowicker Straße kommend nach links auf die Werther Straße in Richtung Innenstadt einbiegen. Dabei stieß sie mit dem Wagen eines 74-jährigen Niederländers zusammen, der die Werther Straße in Richtung Innenstadt befuhr.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 http://www.polizei.nrw.de/borken/