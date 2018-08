Kreispolizeibehörde Borken / Borken - Alkoholisiert mit dem ...

Borken - Alkoholisiert mit dem Fahrrad gestürzt

Borken - Leichte Verletzungen hat ein 44 Jahre alter Radfahrer aus Borken am Montag bei einem Unfall in Borken-Weseke erlitten. Der Mann war gegen 18.15 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs, als es zu einem Sturz kam. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 44-Jährige alkoholisiert Rad gefahren war. Ein Alkoholtest wies auf einen Blutalkoholwert von circa 2,1 Promille hin. Daraufhin schlossen sich auch die Entnahme einer Blutprobe und ein Strafverfahren an.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 http://www.polizei.nrw.de/borken/