Kreispolizeibehörde Borken / Borken - Anhängerdiebstahl misslingt

Borken - Anhängerdiebstahl misslingt

Borken - Sehr eilig hatte es ein bislang unbekannter Dieb, als ihn zwei Zeugen (21, Borken und 21, Reken) in der Nacht zu Montag auf dem Nordring ansprachen:

Sie hatten zunächst beobachtet, wie der Mann gegen 00.10 Uhr einen Anhänger hinter seinem Auto her zog. Augenscheinlich war der Anhänger nicht richtig fixiert, denn er "hoppelte" hinter dem Auto her. Der Täter hatte den Anhänger mit einer Kette am Auto befestigt.

Der Fahrer hielt mit seinem Gespann auf dem Nordring in Höhe der Firma Reifen Jacobs an einer Parkbucht und entledigte sich dort seines widerwilligen Diebesguts. Als die beiden Zeugen den Mann ansprachen, gab dieser an, für eine deutsche Firma zu arbeiten und fuhr anschließend ohne Anhänger davon. An diesem befand sich noch die Diebstahlsicherung.

Der Täter war nicht alleine unterwegs. Ein weiterer Unbekannter begleitete ihn in einem zweiten Auto. Er bereits in Richtung Innenstadt geflohen, kurz nachdem der Mann den Anhänger abgestellt hatte.

Den ersten Täter beschrieben die Zeugen wie folgt: Männlich - etwa 40 Jahre alt - etwa 175-180 cm groß - stabile Körperstatur - niederländischer Akzent - fast Glatze - Drei-Tage-Bart - schwarze Brille - blaue Trainingsjacke

Er war mit einem älteren, grauen, Opel Astra unterwegs. Zum Begleiter liegt keine Beschreibung vor. Dieser war mit einem Kombi (vermutlich Marke Volvo) unterwegs.

Hinweise bitte an die Kripo Borken (02861-9000).

