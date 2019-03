Kreispolizeibehörde Borken / Borken - Bei Auffahrunfall leicht ...

Borken - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Borken - Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag in Borken-Gemen ereignet hat. Eine 25-jährige Borkenerin war mit ihrem Wagen gegen 17.05 Uhr auf das Fahrzeug eines 39-Jährigen geprallt. Der Borkener hatte gehalten, weil er nach links in die Mozartstraße abbiegen wollte.

OTS: Kreispolizeibehörde Borken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/24843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_24843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 http://www.polizei.nrw.de/borken/